Мужчине пришлось заплатить 228 тысяч рублей по алиментам чтобы покинуть Россию

Петербуржец погасил долг по алиментам перед своим 13-летним сыном.

В Петербурге 38-летний местный житель задолжал по алиментам в пользу 13-летнего сына 228 тысяч рублей. Сообщили в пресс-службе УФССП России по Санкт-Петербургу.

Исполнительное производство о взыскании алиментов в размере одной четверти от всех видов дохода должника из Санкт-Петербурга в пользу матери его сына находилось в Петроградском районном отделении УФССП России.

Запросы были направлены в государственные органы о принудительном взыскании, однако официального места работы выявлено не было. Так же не нашлось именных банковских карт, с которых имелась бы возможность взыскивать в счет погашения часть средств.

Мужчина нигде официально трудоустроен не был. Также у него нет активных банковских карт, с которых могли бы удерживаться алименты.

Его ранее останавливали на пропускном пункте в аэропорту из-за алиментной задолженности.

В следующий раз его снова не пустили в самолёт, и ему пришлось погасить долг, сообщили в пресс-службе УФССП России по Санкт-Петербургу.