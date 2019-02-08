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Что случилось в Петербурге 8 февраля?

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Piter.TV рассказывает о том, что случилось в городе в эту пятницу.

1. Автобус и маршрутка столкнулись на Муринской дороге

В Красногвардейском районе ночью столкнулись автобус и маршрутное такси. ДТП случилось около 78 дома на Муринской дороге. Участники ДТП успели задеть еще одно транспортное средство - припаркованную поблизости машину.

2. На Купчинской жилую квартиру тушили 17 огнеборцев

Во Фрунзенском районе пожарные тушили двухкомнатную квартиру. Возгорание случилось вечером 7 февраля по Купчинской улице, 29 корпус  1. На месте инцидента работали 17 человек и 4 единицы спецтехники экстренного ведомства.

3. На Ярославском проспекте обрушилось здание котельной

В Выборгском районе произошел обвал здания котельной. Объект отапливал Костромские бани, на Ярославском проспекте в доме 10. На место вызваны аварийные службы.

4. ТЦ Выборга заподозрили в продаже рыбы в антисанитарных условиях.

В четверг, 7 февраля, в павильоне ТЦ на Ленинградском шоссе, 57 в Выборге продавали рыбу из багажника автомобиля. Об антисанитарных условиях продажи 8 февраля продукции рассказал  покупатель.

5. Упавший под тяжестью снега ангар на Пархоменко принадлежал коммунальщикам.

Днем 7 февраля в Выборгском районе Петербурга из-за тяжести снега, скопившегося на крыше, рухнул арочный ангар. Оказывается, строение принадлежит предприятию, отвечающему за очистку снега и наледи с крыш.

 

Теги: аварии, ангар на пархоменко, дтп, дтп и чп, купчинская улица, муринская дорога, ярославский проспект
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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