Что случилось в Петербурге 13 февраля

Piter.TV публикует видеоотчет о событиях в городе.

1. На пересечении Партизана Германа и улицы Доблести два трамвая зажали иномарку

На Петергофском шоссе 13 февраля случилось ДТП. По словам очевидцев, на пересечении улицы Партизана Германа и улицы Доблести 2 трамвая зажали автомобиль марки Hyundai Solaris. В сети опубликовали видео с места происшествия.

2. В центре Петербурга вместе со снегом убрали заборы и кусты

Днем 13 февраля петербуржцы сняли на видео уборку снега в городе. На записи видно: коммунальщики вместе со снегом убрали заборы и кусты. Кадры с места событий оказались в сети.

3. На улице Марата "растаял" асфальт: три автомобиля пробили колеса

Петербуржцы пожаловались на плохое состояние дорог на улице Марата возле дома № 6. Они сообщили, что вместе со снегом "растаял" асфальт. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

4. Легковушка врезалась в автобус на 2-ом Муринском проспекте

Утром 13 февраля на участке между Институтским проспектом и улицей Орбели случилось ДТП. Водитель легковушки врезался в припаркованный на обочине автобус. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

5. Появилось видео падения льда на людей с крыши Военно-морской академии

На Лермонтовском проспекте у дома 55-57 на девочку упала глыба льда. Пострадавшая проходила по тротуару и не успела отскочить от обрушения куска талого льда.

Видео: Piter.TV