На улице Марата "растаял" асфальт: три автомобиля пробили колеса

На проезжей части образовалась глубокая яма.

Днем 13 февраля жители Петербурга пожаловались на плохое состояние дорожного покрытия на улице Марата возле дома №6. Очевидцы сообщили, что вместе со снегом "растаял" асфальт. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На записи видно, что на проезжей части образовалась глубокая яма. По словам свидетелей, за несколько часов на этом месте пробили колеса три автомобиля. При этом место возможного ДТП никак не огорожено.

Ранее мы писали, что легковушка врезалась в автобус на 2-ом Муринском проспекте.

Видео: Piter.TV