В одной из луж Петербурга утонул Nissan X-Trail

Водитель кроссовера Nissan X-Trail недооценил глубину ямы и в буквальном смысле утопил в ней свое авто, сообщают очевидцы.
Инцидент произошел 3 декабря около 12:30 часов. Пользователи соцсетей упражняются в остроумии:
Говорили же, не верь лужам, это может быть вход в метро)
Все нормально, это Мурино
Ниче...Подрастет, приедет и сможет !
Жители соседних домов рассказали, что яма на дороге появилась две недели назад. Около нее стояли ограничители, которые видимо снесло ветром:
Лента красная валяется. .. похоже дорожники понадеялись на то что она станет бетонным ограждением))) после того как ее размотают)))
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