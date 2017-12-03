В одной из луж Петербурга утонул Nissan X-Trail

В Мурино автомобиль провалился в яму на дороге половиной кузова.

Водитель кроссовера Nissan X-Trail недооценил глубину ямы и в буквальном смысле утопил в ней свое авто, сообщают очевидцы.

Инцидент произошел 3 декабря около 12:30 часов. Пользователи соцсетей упражняются в остроумии:

Говорили же, не верь лужам, это может быть вход в метро) Все нормально, это Мурино Ниче...Подрастет, приедет и сможет !

Жители соседних домов рассказали, что яма на дороге появилась две недели назад. Около нее стояли ограничители, которые видимо снесло ветром:

Лента красная валяется. .. похоже дорожники понадеялись на то что она станет бетонным ограждением))) после того как ее размотают)))

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