Что произошло в Петербурге 20 апреля: видео и фото

В пятницу, 20 апреля в Петербурге произошло несколько серьёзных происшествий: на трассе "Скандинавия" сгорел УАЗ Пикап; ночью на внешнем кольце КАД делимобиль Hyundai Solaris на скорости влетел в машину дорожных служб; в Калининском районе пожилая пенсионерка выпала из окна насмерть; из ТРК "Балкания Нова" эвакуировали посетителей; подвижной состав на синей ветке метро резко остановился и поехал в другую сторону. Обо всём этом читайте подробнее в будничной подборке от Piter.TV.
Происшествия в Петербурге за сутки 20 апреля:
1. На трассе "Скандинавия" полностью сгорел УАЗ Пикап. Пострадавших на месте происшествия не было.
2. Ночью на внешнем кольце КАД произошла страшная авария с каршеринговым автомобилем. Водитель остался жив и даже смог отделаться небольной царапиной на руке. Однако по фотографии видно, что от автомобиля не осталось живого места.
3. На Замшиной улице 91-летняя бабушка выпала из окна квартиры. Соседка пострадавшей услышала сначала странные звуки, а потом стук. Выглянув не улицу, очевидица увидела распростертое тело, лежащее на асфальте.
4. В 15.45 началась срочная эвакуация посетителей и сотруднико ТРК "Балкания Нова". Piter.TV стало известно, что в здании сработала пожарная сигнализация. Однако все запасные выходы оказались закрыты. В результате всем пришлось покидать помещение через центральный вход.
5. В метро состав поезда отправился в обратную сторону. Около 11 утра двигавшийся поезд от станции "Петроградской" к "Черной речке" остановился в тоннеле. А после состав поехал в обратную сторону к "Петроградской".
Видео: Piter.TV
Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург