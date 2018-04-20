Что произошло в Петербурге 20 апреля: видео и фото

Piter.TV публикует ежедневную подборку самых значимых событий, случившихся в Петербурге 20 апреля.

В пятницу, 20 апреля в Петербурге произошло несколько серьёзных происшествий: на трассе "Скандинавия" сгорел УАЗ Пикап; ночью на внешнем кольце КАД делимобиль Hyundai Solaris на скорости влетел в машину дорожных служб; в Калининском районе пожилая пенсионерка выпала из окна насмерть; из ТРК "Балкания Нова" эвакуировали посетителей; подвижной состав на синей ветке метро резко остановился и поехал в другую сторону. Обо всём этом читайте подробнее в будничной подборке от Piter.TV.

Происшествия в Петербурге за сутки 20 апреля:

1. На трассе "Скандинавия" полностью сгорел УАЗ Пикап. Пострадавших на месте происшествия не было.

2. Ночью на внешнем кольце КАД произошла страшная авария с каршеринговым автомобилем. Водитель остался жив и даже смог отделаться небольной царапиной на руке. Однако по фотографии видно, что от автомобиля не осталось живого места.

3. На Замшиной улице 91-летняя бабушка выпала из окна квартиры. Соседка пострадавшей услышала сначала странные звуки, а потом стук. Выглянув не улицу, очевидица увидела распростертое тело, лежащее на асфальте.

4. В 15.45 началась срочная эвакуация посетителей и сотруднико ТРК "Балкания Нова". Piter.TV стало известно, что в здании сработала пожарная сигнализация. Однако все запасные выходы оказались закрыты. В результате всем пришлось покидать помещение через центральный вход.

5. В метро состав поезда отправился в обратную сторону. Около 11 утра двигавшийся поезд от станции "Петроградской" к "Черной речке" остановился в тоннеле. А после состав поехал в обратную сторону к "Петроградской".

Видео: Piter.TV

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург