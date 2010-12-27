В Петербурге делимобиль - "в хлам", а водитель - в порядке

В Петербурге на КАД водитель делимобиля попал в ДТП, в котором чудом остался жив.

В Санкт-Петербурге ночью, 20 апреля на внешнем кольце КАД произошла страшная авария с каршеринговым автомобилем. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях и уточнили, что вожитель родился в рубашке.

Сообщается, что делимобиль Hyundai Solaris на скорости влетела в машину дорожных служб. ДТП произошло на съезде с КАД в сторону Красного Села.

Как рассказывают очевидцы ночного происшествия, водитель остался жив и даже смог отделаться небольной царапиной на руке. Однако по фотографии видно, что от автомобиля не осталось живого места.



Известно, что сотрудники полиции проверили водителя на состояние алкогольного опьянение, в итоге - 0,6 промилле.

Ранее мы сообщали о том, что в Зальцбурге столкнулись два поезда: 40 человек получили травмы.

Фото: ДТП И ЧП Санкт-Петербург