Из ТРК "Балкания Нова" срочно эвакуируют людей

Очевидец: в Петербурге во время эвакуации из ТРК "Балкания Нова" все эвакуационные двери были закрыты.

В Санкт-Петербурге в 15.45 началась срочная эвакуация посетителей и сотруднико ТРК "Балкания Нова". В редакцию Piter.tv поступило сообщение, что в здании сработала пожарная сигнализация. Однако все запасные выходы оказались закрыты. В результате всем пришлось покидать помещение через центральный вход.

ТРК "Балкания Нова" – современный торгово-развлекательный комплекс, расположенный на Балканской площади, а именно у станции метро "Купчино". Именно этот корпус открылся в декабре 2012 года.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербургском метро состав поезда отправился в обратную сторону.

Видео: Piter.tv