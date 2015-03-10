Что произошло в Петербурге 1 декабря: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события среды, 1 декабря.

Что произошло в Петербурге в среду, 1 декабря? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Строители из мести разгромили парадную дома в ЖК "Цивилизация на Неве".

Погром устроили в парадной №9 дома №1, утром 1 декабря жильцы увидели протекающий лифт, разрисованные стены и облитые маслом лестницы. Также в квартирах пропало отопление. Люди предположили, что так строители отомстили за неоплату их работы: на одной из стен было написано требование заплатить.

Застройщик и управляющая компания прокомментировали Piter.TV этот инцидент. Известно, что на место уже приезжала полиция, а все дефекты устранят в кратчайшие сроки. В самом ЖК усилили охрану.

В школе №185 на Шпалерной произошло возгорание силового кабеля.

На сработавшую пожарную сигнализацию приехали сотрудники МЧС и сотрудник администрации Центрального района. Учеников и педагогов оперативно эвакуировали, обошлось без пострадавших. Здание не получило серьезных повреждений, но причина возгорания кабеля пока не установлена.

Утром водители вновь встали в многокилометровый затор в Шушарах.

Как и накануне вечером, Петербург беспрерывно засыпало снегом, город оброс сугробами. Из-за погоды автомобилисты встали в огромные пробки: на Московском проспекте близ Шушар затор растянулся на 11 километров, вчерашняя пробка на том же месте держала водителей в автомобилях не менее пяти часов. Некоторые пассажиры решили идти домой пешком прямо по проезжей части между стоящими машинами.

С утра стояли также Народная улица, Приморский проспект, КАД.

Прокуратура собирается всю зиму проверять качество уборки снега в Петербурге.

Специалисты будут давать оценку деятельности дорожных предприятий, и принимать меры, если это окажется необходимо. Первые результаты уже есть: накануне вечером, во время сильного снегопада, прокуратура проверила качество уборки в Московском районе и осталась недовольна. Директору СПб ГУДП "Центр" вынесли предупреждение.

Мужчина-ремонтник сильно пострадал при падении с фасада полицейского главка на Суворовском проспекте.

Петербуржец упал со строительных лесов на Суворовском проспекте, 50/52. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, других сведений о нем нет. В ремонтируемом доме располагается ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, фасад здания многократно осыпался и имеет утраты, сколы и трещины.

Коломяжский проспект превратился в озеро из-за прорыва трубы.

Утренний потоп случился около метро "Пионерская", машины оказались по колеса в воде. Причиной коммунальной аварии стал прорыв трубы с холодной водой у дома №26/1. Специалисты уже откачали воду и очистили залитую территорию от образовавшейся наледи, опасное место автомобилистам пришлось объезжать.

В больницы стало поступать все больше молодых петербуржцев с коронавирусом.

Современные штаммы ковида подрывают здоровье молодежи, заявил начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов. Многие молодые петербуржцы попадают в больницу после самостоятельного лечения дома по советам из интернета, которое крадет у них несколько дней. В это время вирус поражает основной объем тканей организма и в итоге может довести заболевших до реанимации.

Коллаж: Piter.TV

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Фото: Яндекс.Пробки