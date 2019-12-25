В больницы стало поступать все больше молодых петербуржцев с коронавирусом

Медик отметил, что многие молодые люди попадают в больницу после того, как некоторое время лечатся дома по советам из интернета.

К четвертой волне пандемии коронавирус "помолодел". Если раньше инфекция была опасна в основном для лиц пожилого возраста, то современные штаммы вируса подрывают здоровье молодежи. Об этом "Невским Новостям" рассказал начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов.

Специалист отметил, что многие молодые люди попадают в больницу после того, как некоторое время лечатся дома по советам из интернета. Такое самолечение, по словам Кабанова, крадет у заболевших несколько дней. В это время вирус поражает больший объем тканей организма.

Такие пациенты попадают в так называемый цитокиновый шторм. Достаточно часто такие люди оказываются в реанимации. Максим Кабанов, начальник Госпиталя для ветеранов войн

Медик посоветовал не затягивать с обращением к врачам, потому что инфекция в нынешнем виде одинаково опасна для всех.

В Петербурге углубленную диспансеризацию после коронавируса прошли более 80 тысяч человек.

Фото: Piter.tv