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В школе на Шпалерной произошло возгорание кабеля
Сегодня, 12:08
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В школе на Шпалерной произошло возгорание кабеля

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Учеников и персонал школы оперативно эвакуировали, пострадавших нет.

В школе №185 на улице Шпалерной произошло возгорание силового кабеля, сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщила пресс-служба администрации Центрального района.

На место прибыли сотрудники МЧС и исполняющий обязанности главы администрации Центрального района Елена Федорова. Учеников и персонал школы оперативно эвакуировали, пострадавших нет. Учеников уже отпустили домой.

В образовательном учреждении сгорело два погонных метра силового кабеля. Серьёзных повреждений здание не получило, причины произошедшего устанавливаются.

Фото: Telegram / Центр. НОВОСТИ

Теги: мчс, школа, шпалерная
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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