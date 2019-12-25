В школе на Шпалерной произошло возгорание кабеля

Учеников и персонал школы оперативно эвакуировали, пострадавших нет.

В школе №185 на улице Шпалерной произошло возгорание силового кабеля, сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщила пресс-служба администрации Центрального района.

На место прибыли сотрудники МЧС и исполняющий обязанности главы администрации Центрального района Елена Федорова. Учеников и персонал школы оперативно эвакуировали, пострадавших нет. Учеников уже отпустили домой.

В образовательном учреждении сгорело два погонных метра силового кабеля. Серьёзных повреждений здание не получило, причины произошедшего устанавливаются.

Фото: Telegram / Центр. НОВОСТИ