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Вчера, 11:11
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Что общего у мотоцикла, туфель и зубной щётки?: В Петербурге прошел 3Dtoday Fest

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В Петербурге прошел фестиваль 3D - печати "3Dtoday Fest".

Команда Питер.ТВ посетила мероприятие и узнала, что общего у мотоцикла, туфель, зубной щётки и костюма для косплея - всё это может напечатать 3D-принтер!  


На единой площадке асы трехмерной печати представили уникальные проекты, выполненные с помощью новой технологии, а также посоветовали в выборе собственного принтера и поделились секретами мастерства.  

Здесь представлено всё, что только можно себе представить: метал, медицина, хобби, косплей. На этом фестивале можно увидеть все отрасли, где используют 3D-печать. Трёхмерная технология не станет массовым продуктом: это останется на производстве, и, если говорить о домашней печати, это останется уделом мейкеров – Сергей Пушкин, организатор фестиваля 


Цель фестиваля – не продать побольше 3D-аппаратуры, а доступно рассказать, как это работает. Каждый желающий смог принять участие в мастер-классах по рисованию 3D-ручками, обработке и покраске изделий.

Видео и фото - PITER.TV

Теги: 3d-принтер, 3dtoday fest, 3д печать, 3д принтер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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