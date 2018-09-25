Что общего у мотоцикла, туфель и зубной щётки?: В Петербурге прошел 3Dtoday Fest

В Петербурге прошел фестиваль 3D - печати "3Dtoday Fest".

Команда Питер.ТВ посетила мероприятие и узнала, что общего у мотоцикла, туфель, зубной щётки и костюма для косплея - всё это может напечатать 3D-принтер!



На единой площадке асы трехмерной печати представили уникальные проекты, выполненные с помощью новой технологии, а также посоветовали в выборе собственного принтера и поделились секретами мастерства.

Здесь представлено всё, что только можно себе представить: метал, медицина, хобби, косплей. На этом фестивале можно увидеть все отрасли, где используют 3D-печать. Трёхмерная технология не станет массовым продуктом: это останется на производстве, и, если говорить о домашней печати, это останется уделом мейкеров – Сергей Пушкин, организатор фестиваля



Цель фестиваля – не продать побольше 3D-аппаратуры, а доступно рассказать, как это работает. Каждый желающий смог принять участие в мастер-классах по рисованию 3D-ручками, обработке и покраске изделий.



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