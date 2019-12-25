Россиянам рассказали, что делать при получении перевода от незнакомого отправителя

Подобные инциденты зачастую инициируются злоумышленниками намеренно.

Многие люди периодически получают уведомления о переводах от незнакомых отправителей, после чего им предлагают вернуть полученные средства. Подобные ситуации выглядят как простая человеческая ошибка, однако они могут привести к неприятностям, предупреждает Вадим Виноградов, профессор и декан юридического факультета Высшей школы экономики в интервью spb.aif.ru.

По словам эксперта, подобные инциденты зачастую инициируются злоумышленниками намеренно. Сначала они осуществляют мелкие переводы, вызывая у получателя чувство доверия, а затем обращаются с просьбой вернуть деньги, предлагая разные способы перевода, включая поддельные банковские приложения или другие счета, подконтрольные мошенникам.

Здесь возникает двойной риск. Во-первых, если отправить деньги обратно человеку, который изначально ошибся номером карты, а позже выяснилось, что перевод совершен иным лицом, потерпевший может снова требовать возвращения средств. Суд вполне способен признать правомерность повторного требования.

Во-вторых, существует угроза привлечения к уголовной ответственности, если выяснится, что первоначальный перевод был частью криминальной схемы, связанной с незаконным оборотом средств. Действия получателя, добровольно перевёдшего деньги другому лицу, могут трактоваться как пособничество преступлениям.

Еще одним осложнением является возможная реакция банка, который может воспринять подобную операцию как сомнительную и заблокировать ваш счёт, вынуждая вас доказывать законность происхождения полученных средств.

Поэтому лучшим решением будет связаться с вашим банком, проинформировав его о случившейся ситуации. Банковский сотрудник проведет проверку платежа и решит, стоит ли запускать официальную процедуру возврата средств.

Категорически запрещается самостоятельно отправлять деньги по указанным реквизитам, особенно под воздействием настойчивых запросов отправителя. Любые действия с полученной суммой должны проводиться только под контролем банковского сотрудника или официального лица.

Рекомендуется сохранять все доказательства — скриншоты сообщений, детализацию переводов и прочие документы, подтверждающие обстоятельства инцидента. Это защитит вас в случае возможного конфликта или расследования.

Фото: Piter.TV