Посол ОАЭ в России рассказал о перспективах сотрудничества двух государств

Страна-партнёр стала гостем ПМЭФ-2023.

Одной из стран, представленных на Петербургском международном экономическом форуме, стали Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Чрезвычайный и полномочный посол страны в Российской Федерации Мохаммад Ахмад Аль-Джабер обсудил перспективы сотрудничества двух стран в беседе с журналистами издания "Вечерний Санкт-Петербург".

Дипломат был награждён орденом Дружбы за большой вклад в укрепление российско-эмиратских отношений. Он отметил, что ОАЭ и мудрое руководство страны ценят перспективы развития связей с правительством и народом Российской Федерации. Эмираты со своей стороны также желают двигаться к новым перспективам дружбы, сотрудничества и совместного развития, добавил он.

По словам Аль-Джабера, ОАЭ и РФ уже долгое время продолжают сотрудничество в политическом, экономическом, а также гуманитарном направлениях. В качестве перспективных сфер для двух стран он обозначил межпарламентское сотрудничество, а также взаимодействие в области сельского хозяйства, космоса, энергетики, спорта, культуры, высоких технологий, образования и культуры.

ОАЭ с большим удовольствием примут участие в ПМЭФ–2023. Участие в таком мероприятии — это возможность наметить дальнейшие перспективы совместного сотрудничества. Я убеждён, что по итогам Форума появятся новые мысли о том, как развивать наши отношения в будущем, и надеюсь, что выйдем из этого Форума с новыми идеями, планами и проектами, которые будут способствовать углублению сотрудничества между нашими странами. Мохаммад Ахмад Аль-Джабер, посол ОАЭ в РФ

Ранее мы сообщили о том, что лава МИД Венгрии Сийярто примет участие в ПМЭФ-2023.

Фото: Посольство ОАЭ