Максим Винтер рассказал о перспективах введения "крипторубля"

Член совета "Деловой России" Винтер Максим прокомментировал решение о введении в России собственной криптовалюты

Член Совета регионального отделения и Генерального совета "Деловой России" Винтер Максим дал коментарий для Piter.tv по поводу решения президента РФ о выпуске собственной криптовалюты, которая будет называться "крипторубль".

Максим Винтер заявил, что к решению о запуске собственной криптовалюты приходит рано или поздно любое государство, ведущее независимую экономическую политику. Спикер отмечает, что сегодня все больше разрастается ажиотаж среди населения по поводу легализации анонимно выпущенных криптовалют, которые часто скрывают за собой финансовые пирамиды. Вложение средств в такие рискованные криптовалюты, может привести к полной потере финансов.

"Именно поэтому создаются понятные, прозрачные и подконтрольные инструменты. Как вы понимаете, технология распределенного реестра - это технология, которой могут пользоваться все и создавать на ее базе любые услуги, однако отвечать за все приходится государству. В нашем законодательстве должны быть прописаны правила их регулирования и ответственность за их нарушение" – подытожил Максим Винтер.

Напомним, что министр связи и массовых коммуникации Николай Никифоров заявил, что Россия начнет выпускать собственную электронную валюту. Он пояснил, что "крипторубль" будет представлять закрытую модель, которую невозможно "майнить".