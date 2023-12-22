В ФНС не стали скрывать, как мошенники рассылают письма от имени налоговой

Потенциальными жертвами обманщиков могут стать миллионы россиян.

Мошенники отправляют письма якобы от ФНС о выявлении подозрительных транзакций. Об этом Федеральная налоговая служба сообщает в Telegram. В ведомстве рассказали, что неизвестные от имени службы рассылают электронные письма о выявлении подозрительных транзакций и активности налогоплательщика.

Получателю предлагается пройти дополнительную проверку и предоставить сведения по запросу службы, например кассовые документы или счета-фактуры. В ФНС призвали не открывать подозрительные письма и не переходить по ссылкам.

Неизвестные от имени ФНС России рассылают электронные письма о выявлении подозрительных транзакций и активности налогоплательщика. Ему предлагается пройти дополнительную проверку и предоставить сведения по запросу Службы (например, кассовые документы, счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи, авансовые отчеты и товаросопроводительные документы). Для прохождения данной процедуры предлагается обратиться к назначенному инспектору. В ином случае счета налогоплательщика будут заморожены до выяснения обстоятельств. Pdf-скан указанного письма содержит печати и реквизиты, а контакты инспектора прикрепляются в теле электронной рассылки. Мы не рассылаем подобные сообщения и не имеем отношения к этим письмам, не совершаем телефонные звонки с предложением оплатить налоги онлайн. Пожалуйста, не открывайте подозрительные письма и не переходите по ссылкам! ФНС России

Ранее мы писали, что в Петербурге курьер мошенников сдался сам полиции.

Фото: Kandinsky 3.0