Чистяков пропустит последний матч "Зенита" в этом сезоне

Схватка петербургской команды с "Нижним Новгородом" состоится 21 мая в 17 часов/

Футболист сине-бело-голубых Дмитрий Чистяков не выйдет на матч против "Нижнего Новгорода". У игрока диагностировали перелом носа, в связи с чем ему предстоит операция. Об этом сообщили на портале "Матч ТВ".

Известно, что травму спортсмен получил еще 16 апреля в время игры с "Уралом". Ему пришлось провести несколько матчей в защитной маске.

Напомним, схватка петербургской команды с "Нижним Новгородом" состоится 21 мая в 17 часов по московскому времени. Игру пропустят Александр Ерохин, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев и Станислав Крицюк.

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Фото: Piter.tv