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Чистяков пропустит последний матч "Зенита" в этом сезоне
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Чистяков пропустит последний матч "Зенита" в этом сезоне

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Схватка петербургской команды с "Нижним Новгородом" состоится 21 мая в 17 часов/

Футболист сине-бело-голубых Дмитрий Чистяков не выйдет на матч против "Нижнего Новгорода". У игрока диагностировали перелом носа, в связи с чем ему предстоит операция. Об этом сообщили на портале "Матч ТВ".

Известно, что травму спортсмен получил еще 16 апреля в время игры с "Уралом". Ему пришлось провести несколько матчей в защитной маске. 

Напомним, схватка петербургской команды с "Нижним Новгородом" состоится 21 мая в 17 часов по московскому времени. Игру пропустят Александр Ерохин, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев и Станислав Крицюк. 

Ранее на Piter.tv: Малком планирует остаться в "Зените" на следующий сезон.

Фото: Piter.tv

Теги: зенит, перелом носа, пропустит матч, спорт, чистяков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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