Представитель Смольного в понедельник проверил работу коммунальных служб в шести районах города.

Чистоту на улицах и во дворах Петербурга 4 января поддерживает почти 8,5 тысяч человек. Об этом 4 января сообщила пресс-служба вице-губернатора Николая Бондаренко со ссылкой на данные Жилищного комитета.

Так, в понедельник, уходом коммунальных служб за дворами занимаются 7023 дворника, которые используют 510 единиц уборочной техники и 505 единиц средств малой механизации. Дорожные предприятия задействовали 853 единицы техники и 1155 работников ручного труда. 318 работников и 76 единиц техники работают в городских садах, парках и скверах. Таким образом, число всех работников коммунальных служб, которые поддерживают чистоту города на 4 января, достигло почти 8,5 тысяч человек, которые используют 1,5 тысячи единиц техники.

Представитель Смольного в понедельник проверил работу коммунальных служб в шести районах города – Невском, Московском, Фрунзенском, Адмиралтейском, Центральном и Приморском районах. По итогам проверки вице-губернатор сделал замечания к работе дворников на внутриквартальных территориях, которые быстро были устранены.

Ранее мы сообщали о том, что за праздники дорожники в Петербурге собрали более 1 тысячи тонн мусора. При этом в новогоднюю ночь в центральной части города было собрано меньше мусора, чем годом ранее.

Фото: Piter.tv