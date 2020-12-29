При этом в новогоднюю ночь в центральной части города было собрано меньше мусора, чем годом ранее.

За праздники дорожники в Петербурге собрали более 1 тысячи тонн мусора. Дорожные предприятия комитета по благоустройству зафиксировали результаты работы с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года, рассказала пресс-сдужба комитета.

За новый год в центральной части города (на Дворцовой площади и прилегающих к ней территорий) было собрано порядка 20 кубометров мусора. Это меньше, чем годом ранее – в новогоднюю ночь 2020 года дорожники собрали 116 кубометров мусора. Это случилось из-за отсутствия официальных праздничных мероприятий в городе, подытоживают в комитете.

За первые три дня нового года с городских дорог собрано и вывезено более 21 тысяч кубометров снега, а за последние сутки – более 10 тысяч кубометров. Сегодня, 4 января, на уборку города вышли 853 единицы техники и 1155 работников ручного труда.

Минувшей ночью город убирали 772 единицы техники и 372 специалиста ручного труда.

После новогодней ночи в Петербурге собрали 167 кубометров мусора. В основном, убирать Северную столицу приходилось от петард и бутылок.

Фото: Piter.tv