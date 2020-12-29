Около 800 единиц техники будут обеспечивать уборку Петербурга этой ночью

Днем воскресенья город убирало около 800 единиц техники.

Около 800 единиц техники будут обеспечивать уборку Петербурга в ночь на 4 января. Об этом рассказали в комитете по благоустройству города. Там отметили, что убирать Северную столицу в ночь на понедельник будут 772 единицы техники и 372 специалиста ручного труда.

Накануне днем в воскресенье за порядком в зимнем городе следили около 800 единиц техники и более 1000 специалистов ручного труда, а также 287 сотрудников садово-паркового хозяйства, которые задействовали 70 единиц техники.

Комитет по благоустройству напоминает автомобилистам и пешеходам быть осторожными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. В комитете напоминают, что в ночь на 4 января в Петербурге ожидается похолодание и небольшой снег.

После новогодней ночи в Петербурге собрали 167 кубометров мусора. В основном, убирать город приходилось от петард и бутылок.

Фото: Piter.tv