Чистая выручка X5 Group выросла на 9,4%

Во втором квартале этого года продажи ритейлера увеличились на 10,6%.

В первой половине 2021 года чистая выручка X5 Group (сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") выросла на 9,4%, до 1,052 трлн рублей. От цифровых бизнесов продажи компании также выросли – на 184%, если сравнивать с этим же периодом в 2020 году. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Так, во втором квартале этого года ритейлер увеличил продажи на 10,6%, до 545,577 млрд рублей. А выручка цифровых бизнесов выросла на 105,7%.

При этом самая большая выручка за первую половину года была у Пятерочки - 847,949 млрд рублей, выручка "Перекрестка" за этот период составила 164,674 млрд рублей. А вот выручка "Карусели" - 18,194 млрд рублей.

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