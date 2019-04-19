Чистая прибыль банков снизилась на 20% после повышения ключевой ставки ЦБ

При этом за девять месяцев чистая прибыль сектора составила почти 1,9 трлн рублей.

В сентябре 2021 года чистая прибыль банковского сектора составила 196 млрд рублей. Если сравнивать с августом, то прибыль снизилась на 20%. Таки данные следуют из обзора Центробанка России "О развитии банковского сектора". Он опубликован на сайте регулятора.

Связывает ЦБ снижение прибыли с отрицательной переоценкой ценных бумаг, преимущественно облигаций федерального займа (ОФЗ) на фоне роста ключевой ставки.

При этом за девять месяцев 2021 года прибыль банковского сектора составила почти 1,9 трлн рублей. Если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году, то наблюдается рост в 65%. Позитивная динамика во многом обеспечена сдержанными расходами на формирование резервов, которые оказались почти в три раза ниже на годовом уровне.

Однако в сентябре в России снизилось число прибыльных банков с 259 до 244. При этом по итогам девяти месяцев доля прибыльных банков достигает 99%.

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