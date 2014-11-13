Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" упала на 6,2%

Банк за восемь месяцев сократил прибыль и увеличил кредиты.

Банк "Санкт-Петербург" за восемь месяцев 2025 года снизил чистую прибыль по РСБУ на 6,2%, до 31,7 млрд руб., сообщил банк в отчетности.

По данным отчетности банка "Санкт-Петербург", чистая прибыль по РСБУ за январь-август 2025 года составила 31,7 млрд руб., что на 6,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В августе прибыль снизилась до 2,6 млрд руб., показав падение на 41%. Чистый процентный доход за восемь месяцев вырос на 14,2%, до 51,5 млрд руб., однако в августе снизился на 5,3%, до 5,6 млрд руб. Чистый комиссионный доход за январь-август упал на 1,3%, до 7,6 млрд руб., а в августе — на 9,3%, до 1 млрд руб.

Операционные расходы за восемь месяцев увеличились на 5,3%, достигнув 16,6 млрд руб., в августе расходы выросли на 1,5%, до 2,3 млрд руб. По состоянию на 1 сентября кредитный портфель банка до вычета резервов достиг 790,3 млрд руб., увеличившись с начала года на 6%. Корпоративный портфель вырос на 4,4%, до 608,5 млрд руб., розничный — на 11,5%, до 181,8 млрд руб. Уровень просроченной задолженности снизился с 2,7% в январе до 2,3%.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец стал жертвой мошенничества при сдаче в аренду жилья.

Фото: pxhere.com