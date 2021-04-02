Еще 61 человек считаются пострадавшими.

Число жертв крушения поезда на Тайване выросло до 40 человек. Об этом сообщили представители Центрального информационного агентства островного государства. Поиски тел и спасательная операция на территории уезда Хуалянь продолжаются. На данный момент известно о 61 пострадавшем. Еще 72 человека находятся заблокированными в результате аварии. Вагон сошел с рельсов утром 2 апреля.

По данным полиции на транспорте, в настоящее время по меньшей мере подтверждена смерть четырех человек, 36 человек обнаружены без признаков жизни, 72 человека остаются заблокированными, 61 человек госпитализирован. сообщение местных СМИ

Напомним, что ЧП произошло около 09:00 часов утра по местному времени (04:00 утра по московскому времени) в тоннеле "Дациншуй". В составе пострадавшего поезда было восемь вагонов, которые рассчитаны на 350 человек. С рельсом сошли второй и третий вагоны, а четвертый и пятый оказались сильно деформированы. Предположительно, состав столкнулся с техникой, которая расчищала путь от камней.

Фото: Twitter/CCTV Asia Pacific

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