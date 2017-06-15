Число желающих привиться от коронавируса возросло среди петербуржцев

В пятницу, 8 октября, количество впервые вакцинированных от COVID-19 составило 9496 человек.

В субботу, 9 октября, в Комитете по здравоохранению Петербурга сообщили о росте числа горожан, которые хотят привиться против коронавирусной инфекции.

В пятницу, 8 октября, количество впервые вакцинированных от COVID-19 составило 9496 человек. Отмечается, что из них 5012 человек первично привились вакциной "Спутник Лайт".

В сообщении указали, что всего за сутки с учетом второго компонента было выполнено 13 791 инъекция бюджетной вакциной. Число привитых коммерческой вакциной "Спутник Лайт" составило 11 109 человек. За вчерашний день было выполнено 247 инъекций коммерческой вакциной.

Ранее в Петербурге свободно 33% коек в ковидных стационарах.

Фото: Piter.tv