За последние сутки от инфекции скончались 18 человек.

Число умерших от коронавируса россиян выросло до 148 человек. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. Специалисты поделились статистикой за последние сутки в Telegram-канале. За сутки по стране медики зарегистрировали 18 летальных случаев с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией.

На данный момент в России зафиксировано 18 328 случаев инфицирования COVID-19. Больные обнаружены в 82 регионах страны. За весь период распространения коронавируса от него вылечились 1470 местных жителей.

В России за сутки выявлено 2 558 новых случаев заражения коронавирусом.