Число преступлений на транспорте в Петербурге удалось сократить на 9%

Возросла раскрываемость, успешно расследованы практически все случаи грабежей, хищений грузов и экономических преступлений.

17 июля губернатор Петербурга Александр Беглов, принял участие в заседании коллегии Управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу под руководством начальника управления, Евгения Стасишина. На собрании были рассмотрены результаты деятельности за первое полугодие 2025 года. За этот период в Петербурге зафиксировано снижение количества преступлений на транспорте почти на 9%. Возросла раскрываемость, успешно расследованы практически все случаи грабежей, хищений грузов и экономических преступлений.

Беглов акцентировал внимание на том, что в 2024 и 2025 годах в городе не вводился режим контртеррористической операции и не устанавливался повышенный уровень террористической опасности, что свидетельствует об эффективном взаимодействии заинтересованных ведомств. Губернатор подчеркнул важность обеспечения спокойствия и безопасности для жителей и гостей города, отметив, что, благодаря усилиям сотрудников ведомства, уровень преступности снижается, несмотря на увеличение пассажиропотока.

Беглов обратил внимание на увеличение случаев подросткового зацеперства и подчеркнул необходимость совместной работы МВД и городских властей для предотвращения подобного поведения, включая охрану объектов и профилактические мероприятия среди молодежи с участием городских служб и образовательных учреждений.

Губернатор напомнил о реализации в Петербурге масштабных транспортных проектов, таких как строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали в Москву, расширение аэропорта, строительство Широтной магистрали скоростного движения и Большого Смоленского моста, а также развитие скоростного трамвайного движения.

Ранее мы сообщили о том, что общая площадь озеленения в Петербурге увеличилась почти на 300 га.

Фото: Правительство Петербурга