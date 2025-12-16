Число пострадавших при урагане в Свердловской области выросло до 16 человек

В Кушве объявлен режим ЧС.

За медицинской помощью после урагана в Свердловской области обратились 16 местных жителей по состоянию на шесть часов утра 23 июня (по времени Москвы речь идет о четырех часах утра). Соответствующими статистическими данными с журналистами поделились представители пресс-службы регионального управления ГУ МЧС России. В экстренных службах страны отметили, что сильнее всего от непогоды пострадал город Кушва. Там местные власти организовали пункты временного размещения для жителей после стихийного бедствия (ПВР) с общей вместимостью в 50 человек.

В регионе продолжаются работы по ликвидации последствий комплекса опасных погодных явлений. По состоянию на 06:00 (04:00 мск) за медицинской помощью обратились 16 человек. пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Эксперты добавили, что в результате неблагоприятных погодных условий в российском регионе оказались повреждены 99 частных жилых домов, 25 автомобилей, 15 линий электропередачи. Известно, что полностью разрушены 32 частных жилых дома. Сейчас личный состав ГУ МЧС оказывает адресную помощь пострадавшему населению. Как сообщалось ранее, в Кушве после урагана введен режим чрезвычайной ситуации.

В утреннем пожаре на Колпинском шоссе пострадала женщина.

Фото и видео: ГУ МЧС России