Число пассажиров "Аллегро" в 2019 году стало рекордным

Скоростные поезда перевезли более полумиллиона человек.

Туристы стали чаще путешествовать между Россией и Финляндией. Об этом можно судить исходя из данных представителей финских железных дорог VR. В 2019 году услугами скоростных составов "Аллегро", курсирующих между Петербургом и Хельсинки, воспользовались 555 тыс. пассажиров.

Такой показатель является рекордным за все время с момента запуска "Аллегро" в 2010 году. По сравнению с 2018 годом пассажиропоток вырос на 16%.

Половину от общего числа пассажиров составили граждане России, еще 30% - финны, а 20% - граждане из других стран.

Между Россией и Финляндией также курсирует поезд "Лев Толстой", отправляющийся из Москвы. За минувший год на нем проехали 80 тыс. пассажиров. Это на 19% больше чем год назад.

Ранее мы так же писали, что в Соколе эвакуировали поезд сообщением "Петербург - Архангельск".

Фото: flickr