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Число отрезанных из-за паводка населенных пунктов в Приморье сократилось

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В ГУ МЧС рассказали о помощи местному населению.

Кличество отрезанных от дорожного сообщения из-за паводка населенных пунктов в Приморском крае за минувший день сократилось с 16 до 12. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы регионального экстренного ведомства.  В ГУ МЧС уточнили, что по информации на пятое сентября, обстановка на территории стабилизируется. Подтопленными остаются 124 жилых здания, 578 придомовых участков и пять проезжих зон. На месте ликвидации последствий трудятся 226 аварийно-восстановительных бригад, 867 человек личного состава и 195 единиц специальной техники. Ранее российский вице-премьер Юрий Трутнев объявил о том, что от масштабных наводнений в августе текущего года пострадали свыше 44 тысяч жителей Приморья.

В Астрахани загорелось двухэтажное нежилое здание.

Фото и видео: ГУ МЧС России, Telegram / ТАСС

Теги: гу мчс, гуманитарная помощь, паводки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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Toutbutt Relallekly
Сегодня 10:17

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