В Астрахани загорелось двухэтажное нежилое здание

На текущий момент открытое горение ликвидировано.

Российские пожарно-спасательные подразделения тушат возгорание двухэтажного нежилого здания, расположенного на Адмиралтейской улице в городе Астрахань. В пресс-службе регионального экстренного ведомства уточнили, что общая площадь воспламенения составила 900 квадратных метров. Известно, что сообщение об инциденте поступило на пульт дежурного в 05:48 утра по местному времени (в 04:58 утра по московскому времени). В 08:50 утра (07:50 по Москве) специалистами объявлена ликвидация открытого горения.

В оперативную дежурную смену главного управления поступило сообщение о возгорании двухэтажного нежилого здания в Ленинском районе. Подразделения реагируют по повышенному рангу сложности пожара. пресс-служба ГУ МЧС по региону

На месте происшествия задействованы14 единиц техники и 46 человек личного составаот ГУ МЧС.

Небольшой пожар в доме на Купчинской привел к эвакуации пяти человек.

Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС