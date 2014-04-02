Число народных дружин в Ленобласти достигло рекордной отметки

В реестре народных дружин Ленобласти значится уже более ста объединений.

Региональный реестр народных дружин Ленинградской области преодолел отметку в сто объединений, сообщает пресс-служба Правительства региона. Только за 2021 год участники дружин, добровольцы и охранники общественного порядка, помогли сотрудникам правоохранительных органов задержать более 250 правонарушителей и хулиганов.

Отмечается, что одной из наиболее активных и эффективных народных дружин является объединение из Киришского района. Благодаря их деятельности было задержано и обезврежено более 200 хулиганов, каковую заслугу отметили на заседании профильного регионального штаба. Народные дружины действуют во всех районах Ленинградской области, между ними регулярно проводятся конкурсы на звание "Лучшей народной дружины Ленинградской области" и "Лучшего народного дружинника Ленинградской области". Последний раз по итогам конкурса в 2019 году лучшей народной дружиной стал "Всеволожский дозор".

Народная дружина определяется Законом как основанное на членстве общественное объединение, участвующее в охране общественного порядка во взаимодействии с органами внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными органами, органами государственной власти и органами местного самоуправления. Федеральный закон №44 "Об участии граждан в охране общественного порядка" вступил в силу 02.04.2014 года.

Ранее сообщалось, что что лучшие народные дружинники получат премии правительства Петербурга.

Фото: пресс-служба Правительства Ленобласти