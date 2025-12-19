Число мигрантов в России сократилось до 5,7 млн человек

Из-за уменьшения числа детей-иностранцев и ужесточения миграционного законодательства число мигрантов сократилось на 10%.

Число иностранных граждан в России сократилось до 5,7 млн человек. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на начальника аналитического управления миграционной службы МВД Александра Пережогина.

Из-за уменьшения числа детей-иностранцев и ужесточения миграционного законодательства число мигрантов сократилось на 10%. В январе 2025 года их было около 6,3 млн человек. Официальное подведение итогов 2025 года состоится в феврале. В МВД подчеркнули, что такой показатель обусловлен ужесточением миграционного законодательства.

Если раньше мигранты, нарушавшие законы, могли находиться в России до тех пор, пока их не останавливали сотрудники полиции, то теперь они сразу попадают в реестр контролируемых лиц. Также отмечается, что иностранцы не могут распоряжаться денежными средствами на счетах, из-за чего вынуждены выезжать из России и в некоторых случаях не могут вернуться.

Ранее мы сообщали, что в Магадане выявили на стройке более 40 незаконно трудившихся мигрантов.

Фото: Piter.tv