Число коек для пациентов с COVID увеличат до 10 тысяч

500 коек развернут в ближайшие дни.

Глава города в ходе видеоконференции с президентом сообщил, что число медицинских коек для больных коронавирусом планируют увеличить до 10 тысяч.

Напомним, что всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге обнаружено 9486 случаев заражения COVID-19. Умерло 74 человека. Выздоровело 2005 человек.

За сутки в городе были выявлены 541 новый заболевший коронавирусом. На карантине находится 3623 человека. Количество коек в городе сейчас составляет 6353, это превышает рекомендации Минздрава РФ. Губернатор считает, что этого недостаточно, потому скоро развернут до 10 тысяч.

Ранее мы писали, что с момента открытия из госпиталя в "Ленэкспо" выписали 100 человек.

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