С момента открытия из госпиталя в "Ленэкспо" выписали 100 человек

Из тысячи коек заняты 420.

С тех пор, как в "Ленэкспо" развернули госпиталь, из него уже выписали 100 человек. Об этом сообщила "Фонтанка".

Главврач Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов сообщил, что заняты 470 коек. Он уточнил, что если у пациента нет лихорадки, повышенной температуры, т.е заболевание протекает бессимптомно даже при наличии положительного результата на коронавирус, то такой заболевший может лечиться дома. Однако он не должен жить с детьми, пожилыми или беременными родственниками, а также в коммуналке или общежитии. За такими больными будут присматривать медики из поликлиник. Если такие пациенты поступают в "Ленэкспо", то они могут подписать соглашение и покинуть госпиталь.

Время ожидания результатов теста должно сократиться, так как учреждение целиком переведено на лабораторию НИИ Пастера.

Ранее мы писали, что пациенты "Ленэкспо" в соцсетях комментируют проверку Беглова.

Фото: сайт госпиталя для ветеранов войн