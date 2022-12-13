Число госпитализированных с ковидом и гриппом в Петербурге упало на 21% за неделю

Число госпитализированных с COVID или гриппом составило 751 человека, тогда как неделей ранее их число достигало 950 человек.

За минувшую неделю в Петербурге на 21% количество госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией и гриппом по сравнению с прошлой неделей. Об этом рассказали в комздраве.

По словам первого зампреда комздрава Андрея Сараны, число госпитализированных с COVID или гриппом составило 751 человека, тогда как неделей ранее их число достигало 950 человек. За две недели в городе также упало на 10% количество пациентов, находящихся в реанимации. В связи с этим полностью вернулись к плановой работе два стационара: городская больница №38 и больница Святителя Луки.

Фото: Piter.tv

