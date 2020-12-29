Число госпитализаций с коронавирусом в Петербурге резко снизилось. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 24 января, распространяемой пресс-службой Смольного.
По данным на минувшую субботу, число госпитализаций взрослых за сутки составило 611 человек. Неделей ранее, 16 января, было 718 человек: зафиксировано падение показателя на 14,9%.
Продолжается снижение количества обращений за медицинской помощью пациентов с COVID-19 и количества наблюдаемых больных. Также уменьшается число госпитализаций, причем как в сравнении с прошлой субботой, так и при сравнении недельных и двухнедельных сумм госпитализаций.
– сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все