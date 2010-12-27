Росстат: по данным на 2018 год, в России 27 тысяч детей больны раком

Это число стало историческим максимумом с 2008 года.

В 2018 году число детей со злокачественными образованиями под диспансерным наблюдением составило 26 955 человек. Это число стало историческим максимумом с 2008 года. Об этом сообщил Rambler News Service со ссылкой на данные Росстата.

По сравнению с 2017 годом, в 2018 году количество детей с онкологией увеличилось на 4,5%. Детей в возрасте от 0 до 14 лет – 21 248 человек, что на 4,3% больше, чем в 2017. В 2018 году 5707 детей от 15 до 17 лет лечились от онкологических заболеваний, что на 5% больше, чем годом ранее.

Как уточнил Росстат, данные касаются всех детей, которые находятся под диспансерным наблюдением.

Ранее онкологи озвучили список профессий, которые ведут к развитию рака.