Число цветочных компаний в России выросло на 11%
Сегодня, 9:30
Наибольшее количество регистраций новых точек цветочного бизнеса пришлось на 2025 год.

Число цветочных компаний в России выросло на 11% за последние три года. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на аналитиков проекта "Контур.Фокус".

Отмечается, что по состоянию на 1 декабря 2025 года число организаций в цветочном бизнесе составило 19 719 точек. Этот показатель стал на 1 957 организаций больше, чем по состоянию на 1 декабря 2022 года. Кроме того, количество регистраций за рассматриваемый период превысило количество ликвидаций: 7 728 против 5 784.

Наибольшее количество регистраций новых точек цветочного бизнеса пришлось на 2025 год. По данным аналитиков, за этот период открылось 2 725 новых организаций.

Фото: pxhere.com

Теги: бизнес, россия, рост, цветочные магазины
Категории: Лента новостей, Новости России,

