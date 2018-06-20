С начала века число браков в России опустилось до минимума

Показатель начнет расти не раньше, чем с середины 2025 года.

Количество зарегистрированных в России браков на тысячу человек составило 6,2, что составляет минимум с начала века. Данный показатель вырастит не раньше, чем в 2025 году. Об этом сообщают эксперты РАНХиГС, опубликовавшие новый мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения.

В 2018 году количество браков снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 год, то есть до 917 тысяч.

Сейчас браки заключаются среди малочисленных поколений, родившихся в 1990-е годы, поэтому неудивительно, что общий коэффициент брачности снижается. Рамиль Хасанов, старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС

Количество заключаемых браков начнет увеличиваться с середины 2020-х годов, когда начнут жениться люди, родившиеся в 2000-х годах.

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