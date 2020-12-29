Число потенциальных банкротов-физлиц в РФ за год выросло на 224 тысяч человек — на 25%

Число банкротов в 2021 году будет расти в геометрической прогрессии. Об этом в своём материале рассказывает издание "Профиль".

В этом году о финансовом дефолте могут объявить 150 тысяч граждан. Им предстоит пройти через суд, получить статус банкрота — и после этого избавиться от кредитного обременения. При этом Минэкономразвития подготовило облегчённую внесудебную процедуру. При этом, сказано в материале, данный способ крайне неэффективен.

Сейчас "Объединенное кредитного бюро" приводит статистику, по которой число потенциальных банкротов-физлиц в РФ за год выросло на 224 тысяч человек — на 25%. Это 1,12 миллиона человек. Ими считаются лица с просрочкой платеже 90 и более дней, сумма задолженности больше 500 тысяч рублей. Общая сумма их долга - 1,5 триллиона рублей. Отмечается, что это на 250 миллиардов больше, чем в 2019 году.

Ранее коммунисты предложили прощать россиянам кредиты размером до трёх миллионов рублей.

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