Число активных бизнес-карт Сбербанка на Северо-Западе превысило 130 тысяч

Одной из самых востребованных опций является перевод денег с карты на карту.

В начале года на территории Северо-Западного федерального округа количество действующих бизнес-карт Сбербанка превысило 130 тысяч. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

Одной из самых востребованных опций среди держателей является перевод денег с карты на карту. Причем транзакции могут совершать как юридические, так и физические лица. Кроме того, при помощи бизнес-карты можно оплачивать покупки в интернете, получать кэшбек в размере 0,5%, рассчитываться с контрагентами, оплачивать различные расходы компании.

Кроме обычной дебетовой, клиент может оформить премиальную бизнес-карту и бизнес-карту для деловых поездок. Также существует кредитная бизнес-карта с увеличенным периодом рассрочки у партнеров и цифровая бизнес-карта, которую можно открыть в приложении за считанные минуты.

В 2020 году на Северо-Западе выпустили более 77 тысяч бизнес-карт Сбербанка. Общее количество пользователей в сегменте малого бизнеса составило 82 тысячи человек. Число карт в крупном и среднем бизнесе за год выросло на 42% и приблизилось к 7 тысячам. Более подробную информацию можно найти на сайте Сбербанка: https://www.sberbank.ru/help/business/cards

Фото: Piter.TV