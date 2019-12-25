Петростат: численность населения Петербурга за месяц сократилась на 16 тыс. человек

На 1 августа показатель составлял 5 млн 361 тыс.900 человек.

За последний месяц население Северной столицы сократилось на 15,6 тыс. человек, или на 0,3%. Об этом свидетельствуют данные службы статистики Петростата.

По состоянию на 1 августа 2022 года показатель составлял 5 млн 361 тыс. 900 человек. Сокращение произошло из-за естественной убыли населения и миграционного оттока. За 8 месяцев 2022 года естественная убыль составила 1,1% от общей убыли населения. При этом в соседней Ленобласти с июля по август численность населения наоборот выросла 11 тыс. человек, до 1,92 млн жителей.

Напомним, что в 2020 году естественная убыль населения города на Неве составила 13,9 тыс. человек, а в 2021-ом — 28 тыс.

Ранее мы сообщили о том, что за год в Ленобласти родилось в 2,5 раза меньше людей, чем умерло.

Фото: Piter.TV