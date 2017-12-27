Чиновники выдали разрешение на строительство новой дороги в Новом Девяткино

Правительство Ленинградской области выдало разрешение на строительство дороги, которая соединит Токсовское шоссе и Арсенальную улицу.

Комитет по дорожному хозяйству выдал "Дальпитерстрою" разрешение на строительство дороги, соединяющей Арсенальную улицу с Токсовским шоссе. Планируется, что эта линия двухполосного движения разгрузит микрорайон Новое Девяткино. Так, автотранспорт получит новый способ выезда за пределы жилого квартала.

Ранее поручение о необходимости скорее достроить участок дороги чиновникам дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В соответствии с планом строительства подрядчик будет обязан построить 200 метров новой дороги и реконструировать 523 метров Токсовского шоссе.