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Чиновники выдали разрешение на строительство новой дороги в Новом Девяткино
Сегодня, 17:29
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Butenko
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Чиновники выдали разрешение на строительство новой дороги в Новом Девяткино

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Правительство Ленинградской области выдало разрешение на строительство дороги, которая соединит Токсовское шоссе и Арсенальную улицу.

Комитет по дорожному хозяйству выдал "Дальпитерстрою" разрешение на строительство дороги, соединяющей Арсенальную улицу с Токсовским шоссе. Планируется, что эта линия двухполосного движения разгрузит микрорайон Новое Девяткино. Так, автотранспорт получит новый способ выезда за пределы жилого квартала.

Ранее поручение о необходимости скорее достроить участок дороги чиновникам дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В соответствии с планом строительства подрядчик будет обязан  построить 200 метров новой дороги и реконструировать 523 метров Токсовского шоссе.

 
 
Теги: новое девяткино , новости спб , токсовское шоссе
Категории: Новости СПб

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