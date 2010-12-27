Глава Комитета по благоустройству обещал "пропылесосить" улицы до 8 мая

В Петербурге уже завершается месячник по благоустройству.

Петербург полностью отмоют к 8 мая. Об этом сообщил 28 апреля глава Комитета по благоустройству Владимир Рублевский на заседании правительства.

Георгий Полтавченко спросил главу комитета, "как ведут себя" специальные пылесосы для уборки улично-дорожной сети, купленные недавно. Рублевский ответил, что в городе уже завершается месячник по благоустройству. Он добавил, что к 8 мая весь город будет убран. По словам главы комитета, пылесосы были приобретены не зря и работают круглосуточно.

Губернатор отметил, что нельзя отрицать то, что в Петербурге по-прежнему достаточно пыльно. По словам Полтавченко, на эту проблему нужно обратить особое внимание.

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