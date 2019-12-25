Чиновники Петербурга назвали рождение ребенка "намеренным ухудшением жилищных условий"

В пресс-службе омбудсмена добавили, что "в чем конкретно состоял злой умысел, чиновники не объяснили не только Алексею, но и уполномоченному".

Семья из Петербурга после рождения второго ребёнка не может переехать из однокомнатной квартиры в более просторную. Сотрудники одной из районных администраций отказали семье с двумя детьми в постановке на учет как нуждающихся в жилье. Они решили, что рождение второго ребенка — это "намеренное ухудшение жилищных условий". Об этом рассказали в понедельник, 13 декабря, на сайте петербургского уполномоченного по правам человека.

С появлением второго ребенка в семье Алексея в тридцатиметровой квартире стало всем не разместиться. Мужчина пытается встать на учет в качестве нуждающихся в содействии в улучшении жилищных условий, но получает отказ. По данным пресс-службы омбудсмена, формально они имеют такое право, поскольку на каждого приходится по 7,5 метра жилой площади, а согласно действующим нормам, должно быть не менее девяти.

В пресс-службе омбудсмена добавили, что "в чем конкретно состоял злой умысел, чиновники не объяснили не только Алексею, но и уполномоченному".

После получения отказа в дело вмешался экс-омбудсмен Александр Шишлов. В прокуратуре также сочли действия администрации незаконными и вынесли протест. Администрация района с претензиями снова не согласилась. К ней предъявили судебный иск. В настоящее время он находится на рассмотрении.

Ранее Митянина прокомментировала похищение ребенка и избиение его матери в Калининском районе.

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