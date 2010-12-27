Чиновники Петербурга решили уничтожить популярное граффити с чашками

В Петербурге закрасят стену с чашками по прихоти некой Марины Б.

В Петербурге исчезнет знаменитое граффити около "Технологического института". Сегодня, 26 июля коммунальщики закрасят стену в арке дома 22 на 1-й Красноармейской.

На стене изображены несколько десятков чашек совершенно непохожих друг на друга. Четыре года назад это произведение создал художник Анатолий Акуе по просьбе находящегося рядом кафе.

По словам активистов движения "Красивый Петербург", чашки нравились многим и даже ЖСК оставили их в покое. Однако на портале "Наш Петербург" была замечена жалоба от Марины Б. Она сочла изображение несанкционированной надписью и рисунком.

В результате администрация Адмиралтейского района приняла решение убрать граффити, а стене вернуть скучный, точнее "нормативный цвет". Стоит отметить, что жители дома от этого не обрадовались.

Фото: "Красивый Петербург"