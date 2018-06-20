Чиновники Петербурга получили возможность самостоятельно сносить незаконные постройки

В Смольном подписан документ, дающий новые полномочия представителям власти.

В Смольном подписан закон "О градостроительной деятельности в СПб". Благодаря новому документу, Правительство города получило полномочия решать что делать с самовольными постройками самостоятельно. Сотрудники ответственных ведомство будут принимать решения о демонтаже объекта, а также заниматься самим сносом. Об этом сообщает пресс-служба администрации Северной столицы.

Чиновники надеются обеспечить эффективную борьбу с незаконными постройками в городе, а также предотвращать причинение ущерба местным жителям и интересам Петербурга в сфере использования земельных участков и создания инвестиционного климата.

Фото: Piter.tv