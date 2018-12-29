Чиновника заставили чистить снег у автобусной остановки

Сегодня, 28 января, около телебашни местные жители видели чиновника. Мужчина в дорогом пальто чистил снег у остановки общественного транспорта.
По словам очевидцев, он вышел из машины премиум-класса, достал из багажника лопату и своими руками начал убирать дорогу. На одном из кадров видно, как рядом стоят рабочие с лопатами. Но они не торопятся помочь чиновнику.
Очевидцы поделились видео в социальных сетях:
https://www.instagram.com/p/BtLcuZsHEuZ/
https://www.instagram.com/p/BtLdcgonOjo/
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Видео: anastasiy007 / instagram.
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