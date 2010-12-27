Речной карнавал-2019 удивит петербуржцев театральным представлением

Вход на карнавал свободный.

Четвертый Санкт-Петербургский речной карнавал пройдет на Сенатской площади уже сегодня, 7 июля, спустя несколько часов. Долгожданное мероприятие начнется в два часа дня.

В акватории Мойки у павильона Росси пышно украшенные теплоходы начнут свое торжественное шествие, во время которого каждая команда покажет зрителям свой небольшой спектакль. Наблюдать за карнавалом можно как со смотровой площадки на набережной Мойки, так и со стороны Михайловского сада и Садового моста.

Побывать на мероприятии сможет каждый желающий петербуржец, а также гость Северной столицы. Вход на карнавал свободный.